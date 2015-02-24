Столичное "Динамо" обыграло минских одноклубников в матче КХЛ

Фото: ТАСС

Московское "Динамо" на победной ноте завершило регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В последнем матче сезона "бело-голубые" обыграли одноклубников из Минска - 3:1.

В составе москвичей отличились Константин Волков, Дмитрий Вишневский и Мартиньш Карсумс. Единственную шайбу минчан забросил Шарль Лингле.

Впрочем, на турнирном положении команд этот результат никак не отразился. Столичный коллектив занял третье место и сыграет в первом раунде плей-офф с ярославским "Локомотивом".

Минское "Динамо" расположилось на пятой строчке турнирной таблицы и померится силами с финским "Йокеритом".

Отметим, что москвичи делят второе место со СКА по общему количеству набранных очков (123) в ходе чемпионата. Безоговорочным лидером является ЦСКА (139 очков).