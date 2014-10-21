Московское "Динамо" по буллитам уступило новокузнецкому "Металлургу"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Московское "Динамо" прервало серию из трех побед подряд. "Бело-голубые" уступили новокузнецкому "Металлургу" в серии послематчевых буллитов, после того, как основное время матча закончилось со счетом 2:2.

Счет в поединке открыли хозяева - "Кузня". На 8-й минуте Александр Комаристый удачно сыграл на добивании и вывел свою команду вперед.

На 28-й минуте "Металлург" удвоил преимущество. "Бело-голубые" пропустили разящую контратаку, Вадим Митряков вышел один на один с Александром Лазушиным и хладнокровно переиграл голкипера москвичей. Однако уже спустя минуту Андрей Миронов отыграл одну шайбу.

На 49-й минуте Максим Пестушко дальним броском сравнял счет и перевел встречу в овертайм.

Дополнительное время завершилось без заброшенных шайб, а в серии послематчевых буллитов точнее были хозяева. Победу им принес бросок Комаристого, которому удалось обмануть Александра Еременко.

Таким образом, "Динамо" набирает 40 очков и остается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции.