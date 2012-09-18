Столичное "Динамо" объявило конкурс красоты для болельщиц клуба

Фото: fcdynamo.ru

Столичный футбольный клуб "Динамо" объявляет о начале конкурса "Мисс "Динамо" - 2013", победительница которого будет определена весной следующего года.

Все желающие принять участие в конкурсе должны до 1 ноября прислать по адресу photo@fc.dynamo.su свое краткое резюме, координаты для связи и фотографии хорошего качества.

После 1 ноября прием заявок будет завершен и начнется голосование в официальной группе "Динамо" в социальной сети "ВКонтакте". По итогам голосования определится первая тройка финалисток.

На этом осенний этап конкурса подойдет к концу, но он продолжится зимой и весной, когда по той же схеме будут определены еще три финалистки.

Победительницу конкурса ждут ценные призы, предложение стать ведущей на "Динамо-ТВ" и приглашение представить "Динамо" на конкурсе "Мисс РФПЛ".