Игрок сборной Франции отказался от перехода в "Динамо"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Нападающий "Марселя" и сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк продолжит карьеру в мексиканском клубе "Тигрес". Форвард отказался от перехода в столичное "Динамо", сообщает твиттер мексиканской команды.

Интерес к Жиньяку был вызван еще и тем, что "Марсель" не стал продлевать контракт с игроком, и он уходит на правах свободного агента.

По предварительным данным, Жиньяка не устроили условия, которые предлагало "Динамо". Столичный клуб ввел "потолок зарплат", согласно которому годовой доход футболиста команды не может превышать 2 миллиона евро в год.

В "Тигрес" Жиньяку явно могут предложить больше - клуб является одним из лидеров чемпионата Мексики.

Отметим, что "Динамо" в будущем евросезоне примет участие в Лиге Европы. Клуб занял четвертое место в завершившемся первенстве России.