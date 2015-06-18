Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня 2015, 11:34

Спорт

Игрок сборной Франции отказался от перехода в "Динамо"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Нападающий "Марселя" и сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк продолжит карьеру в мексиканском клубе "Тигрес". Форвард отказался от перехода в столичное "Динамо", сообщает твиттер мексиканской команды.

Интерес к Жиньяку был вызван еще и тем, что "Марсель" не стал продлевать контракт с игроком, и он уходит на правах свободного агента.

По предварительным данным, Жиньяка не устроили условия, которые предлагало "Динамо". Столичный клуб ввел "потолок зарплат", согласно которому годовой доход футболиста команды не может превышать 2 миллиона евро в год.

В "Тигрес" Жиньяку явно могут предложить больше - клуб является одним из лидеров чемпионата Мексики.

Отметим, что "Динамо" в будущем евросезоне примет участие в Лиге Европы. Клуб занял четвертое место в завершившемся первенстве России.

Динамо трансферы Андре-Пьер Жиньяк

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика