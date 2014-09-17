Московское "Динамо" в серии буллитов уступило "Магнитке"

Фото: ИТАР-ТАСС

В "Лужниках" состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между "Динамо" и магнитогорским "Металлургом". Основное время поединка и овертайм завершились вничью, а в серии буллитов победу вырвали гости.

Поединок между двумя принципиальными соперниками получился на редкость упорным. Несмотря на наличие голевых моментов, отличиться за 60 минут не удалось никому. Более того, незадолго до конца третьего периода "Металлург" лишился Сергея Мозякина. Форвард получил травму после жесткого силового приема Мартиньша Карсумса.

Овертайм также не порадовал зрителей заброшенными шайбами. Наиболее реальный шанс отличиться имел Ярослав Косов, но шайбу с ленточки ворот вынес защитник "Динамо".

Победитель определился в серии послематчевых буллитов. Динамовцы дважды промазали, а их оппоненты усилиями Даниса Зарипова и Криса Ли добыли выездную победу.

Таким образом, "бело-голубые" терпят поражение, но поднимаются на восьмое место в Западной конференции.