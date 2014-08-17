Московское "Динамо" в гостевом матче обыграло тульский "Арсенал"

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Московское "Динамо" в матче четвертого тура Российского футбольной премьер-лиги сломило сопротивление тульского "Арсенала". Поединок завершился со счетом 2:1.
Счет был открыт на 31-й минуте матча. Дуглас замкнул навес Вальбуэна. Филимонов сумел дотянуться до мяча, но снаряд все равно влетел в ворота "Арсенала".
В добавленное к первому тайму время гости увеличили преимущество. Гол получился очень похожим на первый мяч, только замкнул навес Вальбуэны Кураньи.
В самом начале второго тайма туляки отыграли один гол. Кузнецов подал с фланга на Ершова, который пробил уже по пустым воротам - Березовский опрометчиво вышел на перехват мяча.
В целом, "Динамо" было ближе к тому, чтобы забить третий мяч, чем "Арсенал" к тому, чтобы сравнять счет. Итоговый результат - 2:1 в пользу москвичей.
Таким образом, "бело-голубые" набирают 9 очков и поднимаются на вторую строчку в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги.