Московское "Динамо" в гостевом матче обыграло тульский "Арсенал"

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Московское "Динамо" в матче четвертого тура Российского футбольной премьер-лиги сломило сопротивление тульского "Арсенала". Поединок завершился со счетом 2:1.

Счет был открыт на 31-й минуте матча. Дуглас замкнул навес Вальбуэна. Филимонов сумел дотянуться до мяча, но снаряд все равно влетел в ворота "Арсенала".

В добавленное к первому тайму время гости увеличили преимущество. Гол получился очень похожим на первый мяч, только замкнул навес Вальбуэны Кураньи.

В самом начале второго тайма туляки отыграли один гол. Кузнецов подал с фланга на Ершова, который пробил уже по пустым воротам - Березовский опрометчиво вышел на перехват мяча.

В целом, "Динамо" было ближе к тому, чтобы забить третий мяч, чем "Арсенал" к тому, чтобы сравнять счет. Итоговый результат - 2:1 в пользу москвичей.

Таким образом, "бело-голубые" набирают 9 очков и поднимаются на вторую строчку в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги.