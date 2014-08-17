Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

17 августа 2014, 18:00

Московское "Динамо" в гостевом матче обыграло тульский "Арсенал"

Динамо РФПЛ Арсенал

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское "Динамо" в матче четвертого тура Российского футбольной премьер-лиги сломило сопротивление тульского "Арсенала". Поединок завершился со счетом 2:1.

Счет был открыт на 31-й минуте матча. Дуглас замкнул навес Вальбуэна. Филимонов сумел дотянуться до мяча, но снаряд все равно влетел в ворота "Арсенала".

В добавленное к первому тайму время гости увеличили преимущество. Гол получился очень похожим на первый мяч, только замкнул навес Вальбуэны Кураньи.

В самом начале второго тайма туляки отыграли один гол. Кузнецов подал с фланга на Ершова, который пробил уже по пустым воротам - Березовский опрометчиво вышел на перехват мяча.

В целом, "Динамо" было ближе к тому, чтобы забить третий мяч, чем "Арсенал" к тому, чтобы сравнять счет. Итоговый результат - 2:1 в пользу москвичей.

Таким образом, "бело-голубые" набирают 9 очков и поднимаются на вторую строчку в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать