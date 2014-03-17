Форма поиска по сайту

17 марта 2014, 22:05

Спорт

Московское "Динамо" вылетело из плей-офф Кубка Гагарина

Фото: ИТАР-ТАСС

Хоккеисты московского "Динамо" завершили борьбу за Кубок Гагарина. В седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф "бело-голубые" уступили ярославскому "Локомотивую" - 1:5.

"Железнодорожники" смогли открыть счет в середине стартового периода, отличился Александр Черников. А через полторы минуты Джефф Плэтт удвоил преимущество гостей. Динамовцы пришли в себя уже во втором отрезке игры, когда на пятой минуте Лео Комаров одну шайбу отыграл.

Однако затем в матче забивали только ярославские хоккеисты. Сергей Конькой, оформивший дубль, и Егор Аверин установили в третьем периоде окончательный результат - 5:1.

Таким образом, подопечные Леонида Знарка проиграли четвертьфинальную серию Западной конференции "Локомотиву" со счетом 3:4 и сложили полномочия действующего обладателя Кубка Гагарина. Соперником "Локомотива" в полуфинале станет петербургский СКА, выбивший из плей-офф столичный ЦСКА.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2013/2014
Динамо Локомотив КХЛ

Главное

