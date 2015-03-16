"Динамо" потерпело разгромное поражение от СКА

Фото: ТАСС

Московское "Динамо" потерпело сокрушительное поражение от СКА в домашнем матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Теперь армейцев отделяет от выхода в финал лишь одна победа.

Счет был открыт уже на 8-й минуте. Патрик Торесен и Тони Мортенссон разыграли комбинацию, которую первый завершил броском с "ленточки" по пустым воротам. Потерявшему шайбу из вида Александру Лазушину ничего не оставалось, как достать снаряд из своих ворот.

Впрочем, спустя пять минут "бело-голубые" отыгрались благодаря рикошету. Шайба после дальнего броска Янне Яласваары угодила в Егора Дугина и залетела в сетку ворот СКА.

Дальше забивали только гости. В самом начале второго периода Вадим Шипачев вывел свою команду вперед. Не прошло и минуты, как Илья Каблуков поборолся у борта, завладел шайбой и нанес неотразимый бросок мимо Лазушина.

Старт третьей двадцатиминутки получился таким же обескураживающим для динамовцев. Сначала Дадонов сделал счет крупным, а спустя минуту Торесен оформил дубль.

Игра у "Динамо" окончательно расклеилась. Этим воспользовался Виктор Тихонов, который замкнул передачу Мортенссона. В этом эпизоде все защитники "бело-голубых" были статистами.

Таким образом, СКА громит "Динамо" со счетом 6:1 и получает стратегическое преимущество. Армейцам достаточно выиграть один из трех оставшихся матчей серии, и они выходят в финал Западной конференции. У подопечных Харийса Витолиньша права на ошибку больше нет - они обязаны побеждать во всех трех встречах.