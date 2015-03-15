СКА вышел вперед в противостоянии с "Динамо"

Фото: ТАСС

Московские динамовцы потерпели поражение в первом домашнем матче серии плей-офф Кубка Гагарина против петербургского СКА. Поединок завершился со счетом 2:0.

В середине второго периода Антон Бурдасов воспользовался ошибкой обороны "бело-голубых" и открыл счет. Под занавес встречи вторую шайбу провел Илья Ковальчук.

Игра была примерно равной. В первом периоде свою роль сыграли удаления: практически половину периода команды играли в неравных составах.

Однако "бело-голубые" свои многочисленные шансы использовать не смогли. Так, Максим Пестушко неточным броском "запорол" выход один на один.

Несколько отличных возможностей вывести свою команду вперед имел Денис Кокарев, но воспользоваться ими также не смог.

В итоге СКА одерживает важную победу в гостях и выходит вперед в серии - 2:1.