Московское "Динамо" разгромно уступило "Локомотиву" в матче плей-офф

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское "Динамо" потерпело сокрушительное поражение в матче плей-офф Кубка Гагарина от ярославского "Локомотива". Встреча завершилась со счетом 0:6.

Счет был открыт в концовке первого периода. Илья Горохов реализовал большинство и вывел "Локомотив" вперед.

На 31-й минуте Сергей Плотников удвоил преимущество броском с разворота. Голкипер "Динамо" Александр Еременко не справился с выстрелом "железнодорожника".

Спустя шесть минут Сергей Коньков довел счет до разгромного.

Третья двадцатиминутка также не принесла "бело-голубых" успеха. На 44-й минуте Александр Черников забросил шайбу в меньшинстве. После этого главный тренер "Динамо" Олег Знарок принял решение сменить вратаря. В "рамку" отправился Александр Шарыченков.

Впрочем, сохранить свои ворота "на замке" ему не удалось. Черников и Коньков дважды огорчили голкипера "Динамо". Таким образом, каждый из них оформил дубль. Итоговый счет матча - 6:0 в пользу "Локомотива".

Счет в серии сравнялся - 3:3. Судьба путевки в четвертьфинал Кубка Гагарина решится 17 марта в Москве.