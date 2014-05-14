Прокуратура наказала "Зенит" за беспорядки на матче с "Динамо"

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Прокуратура Санкт-Петербурга внесла представление гендиректору клуба "Зенит" Михаилу Митрофанову за беспорядки на матче со столичным "Динамо" 11 мая, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По мнению прокуратуры, общее количество зрителей матча составило 19 тысяч человек, при этом безопасность обеспечивали всего 225 охранников и 35 контролеров-распределителей (стюардов).

"Недостаточное количество лиц, обеспечивающих охрану, привело не только к нарушению общественного порядка, но и к совершению преступления", - подчеркивают в прокуратуре.

Усиление мер безопасности на матчах "Зенита" поставлено прокуратурой на контроль. Если нарушения не будут устранены, то клуб ждет дисциплинарная ответственность.

Напомним, что за несколько минут до конца матча 11 мая между этими командами несколько десятков фанатов "Зенита" выбежали на футбольное поле. Один из них ударил в лицо защитника столичного "Динамо" Владимира Граната.

Матч был остановлен. Футболист получил травмы, а по факту нападения на игрока было возбуждено уголовное дело в отношении фаната. Позже личность нападавшего была установлена - это некий Алексей Нестеров, который пока не задержан.

"Зениту" за эти инциденты грозят серьезные наказания. Это техническое поражение, большие штрафы, а также проведение матчей без зрителей либо дисквалификация домашнего стадиона команды.