Прокуратура наказала "Зенит" за беспорядки на матче с "Динамо"

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Прокуратура Санкт-Петербурга внесла представление гендиректору клуба "Зенит" Михаилу Митрофанову за беспорядки на матче со столичным "Динамо" 11 мая, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По мнению прокуратуры, общее количество зрителей матча составило 19 тысяч человек, при этом безопасность обеспечивали всего 225 охранников и 35 контролеров-распределителей (стюардов).
"Недостаточное количество лиц, обеспечивающих охрану, привело не только к нарушению общественного порядка, но и к совершению преступления", - подчеркивают в прокуратуре.
Усиление мер безопасности на матчах "Зенита" поставлено прокуратурой на контроль. Если нарушения не будут устранены, то клуб ждет дисциплинарная ответственность.
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Напомним, что за несколько минут до конца матча 11 мая между этими командами несколько десятков фанатов "Зенита" выбежали на футбольное поле. Один из них ударил в лицо защитника столичного "Динамо" Владимира Граната.
Матч был остановлен. Футболист получил травмы, а по факту нападения на игрока было возбуждено уголовное дело в отношении фаната. Позже личность нападавшего была установлена - это некий Алексей Нестеров, который пока не задержан.
"Зениту" за эти инциденты грозят серьезные наказания. Это техническое поражение, большие штрафы, а также проведение матчей без зрителей либо дисквалификация домашнего стадиона команды.
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