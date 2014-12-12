Московское "Динамо" разгромило ХК Сочи в матче КХЛ

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Московское "Динамо" разгромило хоккейный клуб Сочи в матче Континентальной хоккейной лиги. Поединок завершился со счетом 6:1.

"Бело-голубые" открыли счет на 7-й минуте встречи благодаря точному броску Константина Волкова.

Настоящий град голов зрители увидели во втором периоде. Сначала Денис Мосалев увеличил преимущество москвичей, затем Мартиньш Карсумс добил шайбу в ворота сочинцев после удачного отскока диска от голкипера.

Андрей Костицын одну шайбу отыграл. Гол хозяев получился очень красивым, Крикунов и Костицын разыграли комбинацию, которую последний завершил мощным щелчком в пустой угол ворот.

Однако затем забивали только "бело-голубые". По шайбе записали на свой счет Максим Пестушко и Сергей Соин, а под занавес матча дубль оформил Карсумс.

Таким образом, "Динамо" набирает 75 очков и остается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции.