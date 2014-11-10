Московское "Динамо" с минимальным счетом обыграло "Витязь"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты столичного "Динамо" на выезде переиграли подмосковный "Витязь" - 1:0.

Единственную шайбу в поединке на свой счет записал Дмитрий Вишневский. Он отметился голом в середине третьего периода. Подопечные Харийса Витолиньша прервали серию "Витязя" из трех побед подряд.

Отметим, что по ходу матча травму получил нападающий "бело-голубых" Константин Горовиков. Во втором периоде шайба попала в лицо капитану москвичей. Горовиков отправился в раздевалку и больше на лед не выходил.

Благодаря этой победе "Динамо" набирает 53 очка и сокращает до минимума отставание от занимающего третье место в Западной конференции "Йокерита". В следующем матче "бело-голубые" 12 ноября сыграют в Санкт-Петербурге против лидера чемпионата - СКА.