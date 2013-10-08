Московское "Динамо" в гостях разгромило омский "Авангард"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ разгромило омский "Авангард". Встреча завершилась со счетом 6:0.

Омичи, потерпевшие восемь поражений подряд, на домашнем льду рассчитывали реабилитироваться перед болельщиками за неудачную серию. Тем более, что одно из самых чувствительных поражений в своей истории "Авангард" потерпел как раз от "Динамо". В сезоне 2004/2005 хоккейной Суперлиги "Авангард" в полуфинальной серии уступил в одном из матчей "бело-голубым" со счетом 0:11.

Однако прервать серию поражений у хоккеистов из Омска так и не получилось. Уже на 3-й минуте Бойков поразил ворота голкипера "Авангарда" Рейзвиха мощным броском от "синей линии". Игроки "Динамо" поймали кураж, и за первый период шайба еще дважды оказывалась в воротах омичей. Сначала отличился Комаров, а затем Карпов.

После третьей шайбы главный тренер "Авангарда" Ржига решил поменять Рейзвиха на молодого вратаря Костина. Никаких дивидендов хозяевам это не принесло, атаки "Динамо" накатывались на ворота "Авангарда" волна за волной и от голкипера в этот вечер зависело мало.

В конце второго периода Костин достал четвертую шайбу из сетки собственных ворот. Гол вышел курьезным - шайба выкатилась из зоны "Динамо", за ней устремился Карпов. Голкипер "Авангарда" должен был быть первым на отскоке, но почему-то решил не выходить из ворот, в результате форвард гостей объехал вратаря и поразил уже фактически пустые ворота.

Спустя минуту, после гола Карсумса, счет стал совсем неприличным - 5:0 в пользу "Динамо". В воздухе замаячило повторением легендарного разгрома 2005 года.

На последний период "Авангард" вышел заряженным на борьбу - хоккеисты явно хотели порадовать болельщиков голом престижа. Но получилось иначе, омичам в этот вечер забить было не суждено, а вот Карпов оформил хет-трик уже на второй минуте периода.

Итоговый счет матча - 6:0 в пользу "Динамо". "Бело-голубые" одерживают очередную победу и теперь лишь на очко отстают от лидера конференции СКА. У "Авангарда", напротив, все выглядит безрадостно - девятое поражение подряд и предпоследнее место в Восточной конференции. Хуже дела только у новокузнецкого "Металлурга", но в отличие от омичей, "Кузню" и до начала чемпионата никто не рассматривал в качестве одного из претендентов на Кубок Гагарина.