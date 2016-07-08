Защитник "Динамо" Губочан перешел в "Марсель"

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Защитник "Динамо" Томаш Губочан перешел во французский "Марсель". Футболист в ближайшее время подпишет с клубом контракт на три года, сообщает пресс-служба московской команды.

Сумма трансфера составит около 1,2 миллиона евро.

Губочан перешел в "Динамо" из "Зенита" в 2014 году. В минувшем сезоне он сыграл 22 матча, в которых забил один гол и сделал результативную передачу.

В ближайшее время стан "бело-голубых" могут покинуть и другие игроки. Массовый отток футболистов из "Динамо" объясняется вылетом клуба в Футбольную национальную лигу – второй по силе дивизион страны.

"Динамо" впервые покинуло элиту российского футбола, за все время существования клуба, "бело-голубые" раньше не вылетали из высших лиг советского и российского чемпионатов.