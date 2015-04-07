Московское "Динамо" выставило на трансфер Игоря Денисова

Игорь Денисов. Фото: ТАСС

Столичное "Динамо" выставило на трансфер экс-капитана сборной России Игоря Денисова. Футболист отстранен от работы с основным составом и тренируется в дубле, сообщает пресс-служба клуба.

По имеющимся данным, Денисов был отчислен из состава за несогласие с решением тренера. С чем именно был несогласен титулованный игрок – пока неизвестно.

Сам футболист заявил "Спорт-Экспрессу", что никакого вмешательства в работу Станислава Черчесова не было, а за что его отчислили из команды – пока не знает.

Стоит отметить, что Игорь Денисов долгое время выступал за санкт-петербургский "Зенит", откуда ушел с громким скандалом.

Причиной для недовольства полузащитника в стане "сине-бело-голубых" стала зарплата бразильского легионера Халка, которая оказалась существенно выше дохода Денисова.