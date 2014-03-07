Столичное "Динамо" стартовало с победы в плей-офф Кубка Гагарина

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное "Динамо" с победы стартовало в розыгрыше Кубка Гагарина. В первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции москвичи в овертайме обыграли ярославский "Локомотив" со счетом 3:2.

Первой шайбы в этом поединке зрителям пришлось ждать пять минут. Забили гости - Микелис Редлихс нанес мощный бросок в "девятку" ворот "бело-голубых".

На 15-й минуте Сергей Плотников удачно сыграл на добивании и удвоил преимущество ярославцев.

Москвичи сразу же заиграли в атаке поактивнее, но успеха им удалось добиться только в середине третьего периода. Сначала Александр Рязанцев неожиданным броском от борта заставил капитулировать Кертиса Сэнфорда, а спустя минуту отличился Лео Комаров.

Основное время поединка закончилось со счетом 2:2. В овертайме победную для "Динамо" точку поставил Максим Карпов - 3:2, и "Динамо" одерживает первую победу в серии плей-офф.

Следующий матч серии состоится 8 марта в Москве. Для прохода в следующую стадию одной из команд требуется добиться четырех побед.