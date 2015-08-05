Московское "Динамо" не пустили в баскетбольные еврокубки

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

ФИБА не допустила московское "Динамо" и "Новосибирск" до участия в Кубке ФИБА-Европы. Заменят ли их клубами из Единой лиги ВТБ – пока неизвестно, сообщает ТАСС.

Клубам отказали поскольку они не являются участниками Единой лиги ВТБ. В ФИБА заявили, что в еврокубках могут участвовать только клубы, представляющие высшие дивизионы чемпионатов европейских стран.

Напомним, международная федерация баскетбола ранее отстранила все сборные России от международных соревнований.

Причиной столь жесткого решения стали скандалы в РФБ и назначение внеочередной отчетно-выборной конференции. Таким образом, под угрозой оказалось участие в мужском чемпионате Европы осенью и Олимпиаде-2016.

18 июня Хамовнический суд Москвы обязал РФБ в течение 60 суток провести конференцию, в повестку которой будут включены выборы президента и исполкома организации.

Тогда Федерация баскетбола Пермского края просила суд признать недействительными все решения внеочередной отчетно-выборной конференции РФБ, состоявшейся 2 августа 2013 года, кроме решения об избрании президентом организации Юлии Аникеевой, которое еще ранее было признано недействительным Пресненским судом.