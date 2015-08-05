Московское "Динамо" не пустили в баскетбольные еврокубки

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
ФИБА не допустила московское "Динамо" и "Новосибирск" до участия в Кубке ФИБА-Европы. Заменят ли их клубами из Единой лиги ВТБ – пока неизвестно, сообщает ТАСС.
Клубам отказали поскольку они не являются участниками Единой лиги ВТБ. В ФИБА заявили, что в еврокубках могут участвовать только клубы, представляющие высшие дивизионы чемпионатов европейских стран.
Напомним, международная федерация баскетбола ранее отстранила все сборные России от международных соревнований.
Причиной столь жесткого решения стали скандалы в РФБ и назначение внеочередной отчетно-выборной конференции. Таким образом, под угрозой оказалось участие в мужском чемпионате Европы осенью и Олимпиаде-2016.
18 июня Хамовнический суд Москвы обязал РФБ в течение 60 суток провести конференцию, в повестку которой будут включены выборы президента и исполкома организации.
Тогда Федерация баскетбола Пермского края просила суд признать недействительными все решения внеочередной отчетно-выборной конференции РФБ, состоявшейся 2 августа 2013 года, кроме решения об избрании президентом организации Юлии Аникеевой, которое еще ранее было признано недействительным Пресненским судом.
Кубок вызова ФИБАТретий по престижности Еврокубок. В целом, соответствует по статусу ранее проводившемуся футбольному Кубку кубков. Однако Россия толком не может заявить туда участников из-за того, что все команды "высшей" лиги играют в Единой лиге ВТБ - элитной серии.