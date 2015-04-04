Строительство стадиона "Динамо" идет по графику - Хуснуллин

Фото: M24.ru

Работы по реконструкции стадиона футбольного клуба "Динамо" - "ВТБ Арены" - идут по графику. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин.

"Строительство стадиона идет по графику. Несмотря на все сложности, финансирование не прекращается, и стадион и многофункциональный комплекс строятся по графику. 22 октября 2017 года они уже намерены проводить матч, посвященный памяти Льва Яшина", - передает слова Хуснуллина Агентство "Москва".

Ранее первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, председатель совета директоров ФК "Динамо" Василий Титов заявил, что вместимость и сроки строительства стадиона "Динамо" в Петровском парке пересматриваться не будут, крупных изменений в проект вносить не собираются.

По словам Титова, пересматриваться может только очередность строительства. "Арена строится, будет строиться в установленные сроки. Ни вместимость, ни сроки пересматриваться не будут – ничего это не меняется", – подчеркнул Титов.

Каким будет обновленный стадион "Динамо"

Напомним, в спортивном комплексе "ВТБ Арена – Центральный стадион "Динамо" разместится футбольная арена на 27 тысяч зрителей. Здесь же появится баскетбольная, хоккейная и концертная площадка, которая сможет вместить себя около 13 тысяч человек. Обе арены разместятся под одной крышей. Таких сооружений в мире еще никто не возводил.

"Западную часть мы фактически реконструируем, потому что она сохранена как исторический памятник, остальная часть стены в старом формате возводится заново. Она будет представлять из себя пассаж – торгово-досуговую зону", – рассказал руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов.

По его словам, на арене будет проходить 20-25 футбольных мероприятий и около 150 нефутбольных. Здесь будут играть в хоккей, будут заниматься профессиональные баскетбольные клубы, а также будут проходить концерты.

Кроме спортивных объектов на территории "Динамо" появятся четыре ресторана, два кафе, три бара, зоны общественного питания на 600 мест, а также подземная автостоянка для 1539 машин. Строительные работы на стадионе начались в июле 2014 года. К концу года строители заложили фундамент спорткомплекса, установили колонны и перекрытия подземной автостоянки.

Открытие стадиона, которое состоится в 2017 году, планируется приурочить ко дню рождения легендарного вратаря столичной команды и сборной СССР Льва Яшина – 22 октября.