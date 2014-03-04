Форма поиска по сайту

04 марта 2014, 21:27

Спорт

Московское "Динамо" обыграло на выезде "Нефтехимик" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

В заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты московского "Динамо" обыграли на выезде "Нефтехимик". Итоговый счет - 4:2 в пользу "бело-голубых".

У победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Миронов, Максим Соловьев, Юрий Бабенко и Григорий Шафигулин. Хозяева площадки ответили точными бросками Виталия Шулакова и Томаша Нетика.

По итогам "регулярки" подопечные Олега Знарка заняли первое место в Западной конференции и в стартовом раунде плей-офф встретятся с ярославским "Локомотивом". Что касается "Нефтехимика", то нижнекамцы примут участие в Кубке Надежды, который проводится для команд, не сумевших пробиться в "восьмерку" сильнейших.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2013/2014
Динамо КХЛ Нефтехимик

