"Динамо" уступило ярославскому "Локомотиву" в плей-офф КХЛ

Фото: ТАСС

Столичное "Динамо" потерпело поражение в домашнем матче серии плей-офф Кубка Гагарина против ярославского "Локомотива". Поединок завершился со счетом 2:1.

Счет был открыт в концовке первого периода. Гости реализовали лишнего игрока - Сергей Плотников броском в касание заставил капитулировать голкипера "Динамо".

Второй период заброшенными шайбами зрителей не порадовал, а в заключительной двадцатиминутке команды обменялись голами. Сначала Мартиньш Карсумс сравнял счет, а затем Джефф Плэтт забил победный гол в ворота "бело-голубых".

Таким образом счет в серии "Динамо" - "Локомотив" сравнялся. Напомним, первую игру со счетом 3:1 выиграли москвичи.

Следующий матч серии состоится 2 марта в Ярославле.