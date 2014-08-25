"Ночные снайперы" презентуют в столице свою дискографию

Диана Арбенина. Фото: m24.ru / Виктория Виатрис

Первую официальную дискографию собирается презентовать в столице группа "Ночные снайперы". Событие состоится 8 сентября в "Республике" в торговом центре "Цветной". Все обладатели дискографии смогут получить автограф лидера коллектива, Дианы Арбениной.

Комплект пластинок, который включат все альбомы, изданные за 20-летнюю историю "Снайперов", увидел свет в день рождения группы, 19 августа. Переизданы как студийные работы, так и live-программы: в частности, в дискографию вошли "Капля дегтя", "В бочке меда", "Детский лепет", "Рубеж", "Цунами", SMS, "Бонни & Клайд", "Армия 2009" "4. Изобретение музыки", "Акустика. Песни как они есть", "Тригонометрия (live)", "Тригонометрия 2 (live)", Koshika, "Канарский", а также синглы "Симаута", "Южный полюс", "Кандагар" и "Фиеста".

"Бокс-сет со всеми пластинками внутри – не более чем приведенный в порядок дом. Разбросанные вещи, наконец, на своих местах. И теперь легко найти, например, игрушечную модель самолета или утерянный в платяном шкафу шарфик", - говорит Диана Арбенина.

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Как и недавно выпущенный двухтомник Арбениной (включивший прозу и стихи "Спринтер" и сборник песен "Сталкер"), дискография "Снайперов" подведет некий итог первым 20 годам деятельности группы. Сама Арбенина признается, что 20 лет - это рубеж, после которого "не стыдно подвести черту и отправиться в путь - в следующее двадцатилетие".

Презентация дискографии "Ночных Снайперов" состоится 8 сентября в 17.00.