Фото: ТАСС

Группа Depeche Mode выпустит новый альбом. Продажи пластинки стартуют 17 марта, сообщает РИА Новости.

14-й альбом группы получит название Spirit. Первый сингл с альбома Where's The Revolution можно будет услышать 3 февраля. Фрагмент композиции музыканты представили на пресс-конференции, которая состоялась в октябре в Милане. Ее трансляцию все поклонники группы могли посмотреть на странице в Facebook в прямом эфире.

Также Depeche Mode представили дизайн обложки альбома с черным флагом и сапогами, оформлением которой занимался давний друг музыкантов фотограф Антон Корбейн.

Ранее сообщалось, что в 2017 году музыканты отправятся в концертный тур в поддержку альбома. 13 июля группа выступит в Санкт-Петербурге, а 15 июля в Москве. Концертный тур будет называться World Spirit Tour. Музыканты заявили, что он будет благотворительным: один миллион долларов от концертных сборов они отдадут организациям, занимающимся сохранением чистой воды на Земле.