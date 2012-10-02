"Известия": Соцработники сосчитают бомжей Москвы по отпечаткам пальцев

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники московского департамента социальной защиты населения пересчитают бомжей в городе при помощи дактилоскопии. С недавних пор эти полномочия есть у них наравне с полицией.

Отпечатки пальцев у бомжей с 1 января 2012 года снимают во всех государственных центрах помощи города. Теперь социальные службы будут это делать прямо на улицах, пишет газета "Известия".

По информации газеты, сейчас департамент соцзащиты закупает приборы для дактилоскопии, которыми оснастят мобильные службы помощи бездомным. 10 мобильных бригад "Социальный патруль" получат 20 сканирующих устройств — они позволят брать отпечатки пальцев, сверять их с общегородской базой данных и идентифицировать человека. При необходимости соцпатруль добавит в систему нового человека или внесет изменения в базу данных.

Власти столицы стремятся пересчитать бомжей, чтобы оценить необходимый размер средств необходим для помощи им, заявил директор центра социальной адаптации "Марфино" Владимир Пожидаев. Кроме того, на московских улицах порой необходимо опознавать умерших бездомных.

"Иногда это их единственный документ, — говорит Пожидаев об отпечатках пальцев. — Человек прикладывает палец — и сразу видно, как его зовут, когда и где он родился, где его родственники, как оказался на улице". По его словам, эта информация записывается со слов человека и потом проверяется.

Однако, по мнению экспертов, дактилоскопия очень пугает бездомных. И поэтому они не сильно стремятся попасть в госучреждения. К тому же, по информации экспертов, на практике добровольная дактилоскопия нередко оказывается для бомжей принудительной.

"Эта мера свидетельствует о движении в сторону репрессивного подхода к проблеме бездомности в ущерб подходу социальному, — отметила руководитель проектов фонда "Институт экономики города" Елена Коваленко. - Службы помощи не должны рассматривать бездомных в качестве нарушителей.

Социальная поддержка бездомных в Москве По разным оценкам, в столице насчитывается от 12 тысяч до 15 тысяч бомжей. По сведениям департамента соцзащиты, 68 процентов из них юридически имеют жилье. При этом 66 процентов бездомных — иногородние россияне, а 20 процентов — иностранцы. И лишь 14 процентов— москвичи. Для помощи бездомным в Москве в 2009 году появилась городская мобильная служба "Социальный патруль". Она работает по вызову и может оказать экстренную медицинскую помощь, предоставить ночлег и горячую пищу. Кроме того, для людей без определенного места жительства существуют государственные центры. По правилам этих учреждений, обратившийся за помощью предоставляет о себе всю возможную информацию, в том числе отпечатки пальцев. В этом случае сотрудники займутся восстановлением документов бездомного и возвращением его в общество. Москвичи могут находиться в центре до года, иногородние — месяц. Также в столице действуют негосударственные социальные патрули благотворительных служб помощи людям, оставшимся без крыши над головой. У них можно получить помощь анонимно, не оставляя персональных данных.



