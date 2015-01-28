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Музыка

28 января 2015, 18:31

Департамент культуры Москвы открывает школу диджеинга

Департамент культуры Москвы музыка Диджеинг

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Проект "Тактика звука" и департамент культуры города Москвы открывают школу диджеинга. На занятиях обучат теории и практике диджеинга.

Уже открыта запись на три программы обучения.Так, обучение по базовому курсу продлится три месяца, продвинутый уровень предполагает шесть месяцев занятий, а профессиональный - год. Уроки будут проходить два раза в неделю.

Среди преподавателей школы - основатель проекта "Тактика звука" DJ Tactics, также DJ Pirumov, DJ N-Tone и DJ Jay-D. Кроме того, ученики будут сотрудничать с московскими звукозаписывающими лейблами и посещать мастер-классы музыкантов (занятия проведут Баста, Смоки МО и другие).

За обучение будут ставить баллы, лучшие выпускники получат возможность отправиться в турне с музыкантами, играть на городских праздниках и в ночных клубах.

Уроки рассчитаны как на людей с классическим музыкальным образованием, так и на любителей и самоучек. Первые занятия будут проходить в детской музыкальной школе №74 в Бирюлеве. Затем планируется открытие новых площадок. Стоимость одного месяца занятий - 7 тысяч рублей.

Записаться на занятия можно по ссылке.

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