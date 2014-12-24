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Культура

24 декабря 2014, 19:40

Найден подрядчик для реставрации кинотеатра "Художественный"

Департамент города Москвы по конкурентной политике культурное наследие Москино кинотеатр Художественный кино экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Фото: ТАСС/ Алексей Филиппов

Реставрацией кинотеатра "Художественный" займется компания "Сиан Строй", сообщает департамент Москвы по конкурентной политике. Компания также задействована в реставрации музея Сергея Есенина.

Чердак нынешнего здания превратят в два зала на 96 и 48 посадочных мест, которые оформят как арт-пространство для показов фестивального кино. Большой зал кинотеатра на 496 мест после реставрации планируется использовать как по прямому назначению, так и в качестве концертной площадки.

В планах "Сиан Строя" также полностью заменить отопление, вентиляцию, водоснабжение и канализацию кинотеатра. Подключат в "Художественном" и систему автоматического пожаротушения.

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С компанией заключат контракт на сумму 314,964 млн рублей. В ходе конкурса экономия бюджета составила 23,7 млн рублей.

Напомним, кинотеатр был закрыт на реставрацию в начале февраля 2014 года.Последний раз капитальный ремонт был произведен в 1987 году. Само здание было построено в 1909 году. Реставрация будет производиться в соответствии с классическим проектом здания, созданного известным архитектором Федором Шехтелем.

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