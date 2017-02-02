Форма поиска по сайту

02 февраля 2017, 10:22

Общество

Как дом переезжал: Денис Рамодин расскажет об архитектурных курьезах

Как дом переехал? История передвижки домов в Москве

Дата: 2 февраля, 19:00

Место: Государственный центральный музей современной истории России (отдел "Пресня"), Большой Предтеченский пер., д. 4

Фото: facebook.com/presnya1905

Ради чего идти: узнать о секретах архитектурного «перемещения» зданий в XX веке. По словам авторов лекции, во время реконструкции построек жильцы даже не сразу замечали изменений: в домах по-прежнему действовали водопровод с канализацией, работали телефоны и радиоприемники. Об особенностях строительных технологий прошлого столетия расскажет московский краевед, старший научный сотрудник Музея "Пресня" Денис Ромодин.

Что еще: "История передвижки домов в Москве" – лекция музейного цикла "Москвоведение". Знатокам и любителям столицы он известен беседами об архитектурных курьезах и подземных реках Москвы, истории городского освещения.

Подробнее о программе лектория – на сайте Государственного центрального музея современной истории России.

Вход свободный и без регистрации.

