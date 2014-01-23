Форма поиска по сайту

23 января 2014, 16:30

Лебедев проведет бой с Джонсом в апреле в столице

Денис Лебедев. Фото: ИТАР-ТАСС

Команда россиянина Дениса Лебедева договорилась о проведении поединка с панамским боксером Гильермо Джонса. Матч-реванш состоится в Москве в апреле, точная дата пока не определена.

Детали предстоящего поединка будут озвучены на пресс-конференции, которая пройдет в столице на следующей недели, сообщает официальный сайт WBA.

В бою определится, кто из двух боксеров станет чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA.

В мае прошлого года состоялся первый поединок между Лебедевым и Джонсом. Россиянин имел преимущество в бою, но после одного из ударов у него образовалось рассечение под глазом, которое к 11 раунду разрослось до гематомы огромных размеров. У Лебедева полностью заплыл глаз и сильно распухло лицо. В конце концов, россиянин вынужден был отказаться от продолжения поединка.

Однако после боя в допинг-пробе Джонса были обнаружены запрещенные препараты. WBA приняла решение отнять титул у Джонса, таким образом, он стал чемпионом мира "в отпуске". Федерация обязала панамца при возвращении на ринг провести поединок с Лебедевым.

