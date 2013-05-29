Фестиваль мыльных пузырей пройдет на крыше Останкинской телебашни

Фото: ИТАР-ТАСС

На смотровой площадке Останкинской телебашни 1 июня пройдет фестиваль мыльных пузырей. Акция приурочена ко Дню защиты детей.

Мыльные пузыри с высоты 340 метров будут пускать в течение всего дня. В акции смогут принять участие все желающие, пришедшие на экскурсию, сообщает РИА Новости.

Также в рамках экскурсии вас ждут мультфильмы, конфеты и веселые музыкальные композиции. Для детей организуют мастер-классы по лепке, рисованию и валянию. Ребята будут создавать свои маленькие шедевры, вдохновляясь красотой Останкинской башни.

Добавим, что экскурсии на останкинской телебашне проходят с 10.00 до 22.00. Записаться можно по телефону 8(495) 926-61-11.