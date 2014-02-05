Влюбленные смогут украсить "Кузьминки" вязаными сердцами

Фото: ИТАР-ТАСС

В парке "Кузьминки" в честь Дня всех влюбленных откроют Аллею "теплых" сердец. Рукодельные парочки, которым нравится творчество, смогут вышить на вязаных сердцах собственные инициалы, оставив в "Кузьминках" частичку своей романтической истории. Праздник состоится 15 февраля.

Вышивать на "теплых" вязаных сердцах "Маша+Саша", "Сережа любит Марину" и прочие заветные фразы гости парка будут на аллее у центрального входа. Место для своего "теплого" сердца влюбленные выберут самостоятельно. Парочек ждет в парке "Кузьминки" и еще один сюрприз - инсталляция слова "Любовь", украшенная яркими вязаными аксессуарами.

Ярнбомбинг (Yarnbombing, или вязаное граффити) – модный вид уличного искусства, который заключается в украшении деревьев, скамеек и других элементов городской среды вязаными украшениями.

Праздник пройдет с 12.00 до 16.00.