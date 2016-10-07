Фасад Госдумы ко Дню народного единства украсят гигантским световым панно

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Гигантское световое панно украсит фасад здания Госдумы ко Дню народного единства, передает Агентство "Москва". Точно так же его украсят и ко Дню Конституции 12 декабря.

Размер панно составит 10,2 на 8,29 метра, для его освещения будут использоваться пять прожекторов. Помимо панно на здании Госдумы развесят 10 одиночных флагштоков, на которых установят семиметровые флаги.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября с 2005 года. Праздник приурочен к историческому освобождению Москвы войском Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов.