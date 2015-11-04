Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

4 ноября россияне отмечают День народного единства. В столице пройдет ряд праздничных мероприятий, будет ограничено движение по ряду улиц города.

С 7.00 до 13.00 из-за проведения демонстрации закроют:

Тверскую от Триумфальной площади до Моховой;

Охотный ряд;

Театральный проезд;

Петровку;

Страстной бульвар;

Тверской бульвар.

С 10.00 до 15.00 закроют для автомобилей движение по улице Перерва от дома № 61А до дома № 157 по Люблинской улице.

С 11 утра до 16 часов движение ограничат от станции метро "Октябрьское поле", далее по улице Маршала Бирюзова, площади Академика Курчатова и улице Маршала Василевского.

Из-за шествия по улице Перерва и митинга у памятника Солдату Отечества поменяют маршрут автобусов №№ 10, 30, 55, 81, 112, 657, 658, 713, 749, 762 и 853, а из-за шествия от "Октябрьского Поля" изменения внесут в маршруты №№ 26, 39, 60, 100, 105, 253 и 800.

В городе состоятся несколько митингов и демонстраций, а также праздничных концертов. Так, звезд российской эстрады можно будет послушать в Театральном проезде и парке Победы. Кроме того, праздничные программы приготовили для посетителей столичные парки.

Стоит отметить, что в День народного единства парковка в столице бесплатна.

Праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда войска Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов.