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Центры "Мои документы"

12 апреля 2016, 11:30

В центрах госуслуг начали отмечать День космонавтики

День космонавтики памятные даты центры госуслуг фестивали и праздники центры «мои документы»

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В центрах госуслуг отмечают День космонавтики и 55-ю годовщину со дня первого полета человека в космос, сообщает mos.ru. Для посетителей "Моих документов" подготовлены тематические выставки, познавательные программы и конкурсы.

В центрах районов Ломоносовский, Ивановское, Кунцево и Можайский, Богородское и Метрогородок, Очаково-Матвеевское, Бирюлево Западное, Орехово-Борисово Северное откроются выставки книг, фотографий, детских рисунков, поделок на космическую тему.

[URLEXTERNAL=http://lectory.m24.ru/lecture/index/188]Зачем человеку лететь на Луну[/URLEXTERNAL]


В центре госуслуг Даниловского района 12 апреля пройдут конкурсы и викторины. Победителей ждут полезные сувениры. В центре в Южном Бутове все желающие смогут нарисовать космический корабль. А центр госуслуг в Люблине 17 апреля приглашает послушать лекцию о первом человеке – покорителе космоса.

Полный список мероприятий, которые в апреле проходят в центрах госуслуг, можно найти в "Календаре событий" на официальном сайте "Моих документов".

"Большая Москва": Памятники космонавтам и конструкторам

Напомним, в московском метро с 11 апреля появились памятные билеты со специальным дизайном ко Дню космонавтики. Билеты, выпущенные тиражом в один миллион экземпляров, появились во всех кассах метро.

Помимо этого, в преддверии праздника, в галерее "Метро" на станции "Выставочная" открылась фотовыставка "От "Байконура" до "Восточного", посвященный двум крупнейшим космическим гаваням.

В новой экспозиции представлены 30 уникальных фотографий. Они иллюстрируют историю создания первого в мире космодрома "Байконур", а также строительство первого в России гражданского космодрома "Восточный".

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