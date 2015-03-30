Президентская библиотека соберет через соцсети фотографии ветеранов

Фото: M24.ru

Президентская библиотека планирует с помощью социальных сетей собрать наиболее полную базу фотографий о Победе в Великой Отечественной войне, участниках боевых действий, а также мемориалах, которые установлены по всей стране и за ее пределами. Об этом рассказал директор по общественным связям и массовым коммуникациям Президентской библиотеки Валентин Сидорин.

"Мы собираем фотографии ветеранов, а также снимки обелисков, памятников на территории бывшего СССР. Мы начинаем использовать соцсети при формировании своих фондов и коллекций. Есть идея создать в соцсетях большую информационную базу, посвященную 70-летию Победы", – цитирует Сидорина ТАСС.

По его словам, пользователи соцсетей уже прислали около 10 тысяч фотографий, посвященных Великой Отечественной войне. Снимки в народную коллекцию "Победа на всех одна" Президентская библиотека принимает как напрямую, так и через "Вконтакте", Facebook и Instagram.

Предполагается также создать единую информационную сеть для взаимодействия с филиалами, региональными центрами и читальными залами. По мнению Сидорина, такая сеть могла бы стать методическим центром для других библиотек, площадкой для профессиональных дискуссий и обмена информации.

"С помощью соцсетей мы хотим также реализовать проект национальной электронной энциклопедии", – добавил он.

Ранее M24.ru сообщало, что 10 тысяч историй о героях Великой Отечественной войны внесено в проект "Бессмертный полк – Москва". Увековечить память о ветеранах в Интернете можно двумя способами: через центр госуслуг и через сайт проекта.

Москвичи могут прийти в любой центр госуслуг и поделиться фотографиями и воспоминаниями о своих родных, близких, соседях – участниках Великой Отечественной войны (ВОВ). Все материалы будут отсканированы, а оригиналы возвращены владельцам. Также в центрах госуслуг помогут бесплатно распечатать фотографии героев для участия в шествии колонн "Бессмертного полка" 9 мая на Красной площади.

Кроме того, внести информацию об участниках ВОВ можно не выходя из дома - через сайт проекта. Там можно сделать отметку о том, какую фотографию необходимо бесплатно распечатать в центрах госуслуг для участия в шествии 9 мая. Пока на сайте можно только заполнить анкету, но в скором времени онлайн-ресурс заработает в полном режиме и биографии героев будут доступны всем.