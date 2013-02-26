Выплаты ветеранам в честь Дня Победы увеличат на 1 тысячу рублей

Фото: Москва 24

Столичные власти приняли решение увеличить единовременные выплаты ветеранам в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне на 1 тысячу рублей. В этом году к 9 мая они получат по 5 тысяч рублей.

Вырастут выплаты и вдовам ветеранов, труженикам тыла, участникам обороны Москвы и пережившим блокаду Ленинграда. Блокадники получат по 3 тысячи рублей, а труженики тыла по 2 тысячи.

На эти цели из бюджета Москвы выделят 740 миллионов рублей. Всего в 2013 году единовременные выплаты получат более 320 тысяч ветеранов и тружеников тыла, сообщает пресс-служба столичного правительства.

Кроме того, мэрия установила дополнительные меры поддержки матерей погибших Героев Советского Союза и Героев России. Они будут ежемесячно получать по 8 тысяч рублей.