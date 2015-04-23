Ко Дню Победы в столице установят около 200 флаговых костров

"Интервью": Иван Шубин – о праздничном оформлении ко Дню Победы

Ко Дню Победы в городе установят около 200 флаговых костров, а на набережных Москвы-реки появятся прожектора зенитной обороны, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" глава департамента СМИ и рекламы Иван Шубин.

"Флаговый костер – это очень красивая композиция, традиционная для Москвы. А на набережных и на Поклонной горе будут размещены прожектора, которые будут повторять во многом те прожектора противовоздушной обороны, которые были в столице в годы войны", – сказал Шубин.

Напомним, узнать, где в Москве 9 мая будут запускать праздничный салют, можно на московском портале открытых данных. Здесь появилась карта площадок для запуска фейерверков.

Отметим, что больше всего площадок располагается на западе столицы. В ЗАО выделили сразу три специальных места, два из которых находятся на Поклонной горе. Кроме того, по две площадки приходится на Северо-Восточный, Северо-Западный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский административные округа столицы.

В прошлом году салют в честь Дня Победы в Москве произвели из 72 салютных установок. Оборудование разместили в 16 различных точках города. Основными площадками стали Воробьевы горы и Поклонная гора.

Ранее столичные власти утвердили концепцию праздничного и тематического оформления города к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Основной мотив – белый голубь и георгиевская ленточка.

В концепции представлены стилеообразующие элементы оформления Москвы, включая флаговое оформление и украшение улиц столицы. Например, к празднику будут украшены Манежная и Лубянская площади. В свою очередь сити-форматы на площадях украсят фотографиями героев войны. Редкие фотодокументы, которые используют при оформлении города к 9 мая, передали столичным властям сотрудники Центрального государственного архива Москвы.