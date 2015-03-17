10 тысяч историй героев войны записано в "Бессмертный полк – Москва"

Фото:m24.ru\Евгения Смолянская

10 тысяч историй о героях Великой Отечественной войны уже внесено в проект "Бессмертный полк – Москва", сообщили M24.ru в пресс-службе центров госуслуг. Увековечить память о ветеранах в Интернете можно двумя способами: через центр госуслуг и через сайт проекта.

В пресс-службе напомнили, что москвичи могут прийти в любой центр госуслуг и поделиться фотографиями и воспоминаниями о своих родных, близких, соседях – участниках Великой Отечественной войны (ВОВ). Все материалы будут отсканированы, а оригиналы возвращены владельцам. Также в центрах госуслуг помогут бесплатно распечатать фотографии героев для участия в шествии колонн "Бессмертного полка" 9 мая на Красной площади.

Кроме того, внести информацию об участниках ВОВ можно не выходя из дома - через сайт проекта. Там можно сделать отметку о том, какую фотографию необходимо бесплатно распечатать в центрах госуслуг для участия в шествии 9 мая. Пока на сайте можно только заполнить анкету, но в скором времени онлайн-ресурс заработает в полном режиме и биографии героев будут доступны всем.

Записаться в "Бессмертный полк" можно на сайте проекта

Отметим, городской штаб "Бессмертного полка" объявил конкурс на лучший детский рисунок в честь 70-летия Победы. Работы принимаются до 17 апреля, принять участие в конкурсе могут дети в возрасте до 14 лет. Накануне 70-летия Победы лучшие работы будут представлены на одноименной выставке "Победа детскими глазами", а авторы трех оригинальных рисунков будут награждены памятными подарками от "Бессмертного полка".

Акция "Бессмертный полк" пройдет в Москве в этом году в третий раз. Организацией проекта занимается Региональное патриотическое общественное движение "Бессмертный полк –Москва".

На сегодняшний день во всех округах Москвы работают 104 центра госуслуг, 7 из них оформлены в новом стиле "Мои документы". Они предоставляют 151 услугу и свыше 200 видов документов. Ежедневно центры обслуживают более 60 тысяч посетителей. Учреждения открыты ежедневно с понедельника по воскресенье с 8 до 20 часов.

Анатолий Федотов