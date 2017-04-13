В параде в честь Дня Победы примут участие 17 вертолетов и 55 самолетов

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Авиационная часть парада в честь Дня Победы в Москве будет представлена 17 вертолетами и 55 самолетами. Об этом сообщает ТАСС.

Всего в параде примут участие 72 экипажа, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124, Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25 и учебно-боевые самолеты Як-130.

Воздушную часть парада на высоте 150 метров откроют вертолеты Ми-26 и Ми-8, которые пролетят с интервалом 10 секунд. За ними на высоте 500 метров начнутся показательные полеты самолетов. Экипажи Дальней авиации Ил-78 и Ту-160 выполнят имитацию дозаправки в воздухе. После этого летчики Липецкого авиацентра пролетят в составе "Тактического крыла", а пилотажная группа "Русские Витязи" выполнит на истребителях Су-30СМ фигуру "Кубинский бриллиант". Завершится парад пролетом шести Су-25 с дымами цветов российского флага.

Для полетов авиации будут задействованы восемь аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях. С липецкого военного аэродрома на тренировочную базу в Подмосковье уже улетели 33 самолета. Среди них – экипажи для липецкого "Тактического крыла", в котором ведущим группы будет заслуженный военный летчик России Юрий Грицаенко.

Отмечается, что до генеральной репетиции, намеченной на 7 мая, группа парадного строя проведет семь совместных тренировок с пешей и механизированной колоннами и два пролета над Красной площадью.