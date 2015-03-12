Парад Победы будут транслировать на четырех экранах в центре города

Фото: M24.ru

К 9 мая в столице установят четыре экрана для трансляции парада Победы, сообщила заместитель директора дирекции массовых мероприятий столичного департамента культуры Ольга Попкова.

"Для тех людей, кто не попадает на Красную площадь, мы обеспечим эту возможность", – передает слова Попковой Агентство "Москва".

Она отметила, что самой крупной площадкой на 9 мая станет Поклонная гора. Концертная программа там будет проходить два дня – 8 и 9 мая. Кроме того, два дня мероприятия будут проходить на Кузнецком мосту. Там установят "полуторки" – машины, оборудованные как специальные сцены.

От Гоголевского бульвара до Пушкинской площади 9 мая планируется провести театральную программу. "На каждом бульваре будет своя программа – этапы Великой Отечественной войны покажут через личные истории, собранные по мемуарам и дневникам, это мини-спектакли, поставленные именно по документальным записям людей, переживших войну", – сказала Попкова.

Она добавила, что в Пушкинском сквере организуют большую киноплощадку, где будут транслировать фильмы о войне, фильмы времен войны, а также киноконцерт.

Напомним, в День архивного работника сотрудники Центрального государственного архива передали департаменту СМИ и рекламы уникальные фотодокументы, которые будут использованы при оформлении и украшении города к 9 мая.

"На баннерах и различных растяжках будут представлены фотографии, посвященные празднованию Дня Победы. Это интересные работы участников войны и фотокорреспондентов, которые снимали на войне", – отметила главный хранитель фондов ГБУ "Центральный государственный архив города Москвы" Елена Болдина.

Ранее сообщалось, что в Сиреневом саду парка "Сокольники" высадят сорта сирени, посвященные Великой Отечественной войне. В парк завезут 50 саженцев кустарника.

К празднованию 70-летия Победы в Москве высадят и другие сиреневые аллеи. Всего в городе появится 500 новых кустов сирени. В частности, самую крупную аллею сделают на Поклонной горе. Кустарники будут высаживать в рамках проекта "Сирень Победы".

Основной площадкой для данного проекта будет Парк Победы на Поклонной горе. Кроме того, планируется посадить кусты сирени в Химкинском лесопарке, на Осеннем бульваре, в Битцевском лесе, в Лианозовском питомнике и в парке "Северное Тушино".