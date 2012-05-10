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10 мая 2012, 13:36

В праздновании Дня победы приняли участие 1,5 млн человек

День Победы Красная площадь праздничные мероприятия

В Москве в праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне приняли участие свыше 1,5 млн человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

Самые массовые народные гулянья прошли на Поклонной горе. В общей сложности в них участвовали около 500 тысяч человек.

С 10.00 до 11.05 на Красной площади в честь 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. состоялся военный парад частей Московского гарнизона, в котором приняло участие около 14 тысяч военнослужащих, около 100 единиц военной техники и 5 вертолётов. На парад были приглашены около 5,5 тысяч ветеранов ВОВ.

С 16.00 до 19.00 по Садовому кольцу проводился этап Международных многодневных соревнований по велоспорту на шоссе "Пять колец Москвы", в котором приняли участие около 7 тысяч человек, в том числе и 200 спортсменов.

Празднование Дня Победы завершилось в 22.00 праздничным артиллерийским салютом.

Все мероприятия прошли без серьезных правонарушений, сообщили в полиции.

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