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09 мая 2015, 13:06

Культура

На площади Белорусского вокзала пройдет концерт к 70-летию Победы

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

9 мая на площади Белорусского вокзала пройдет концерт "Письма Победы". Со сцены прозвучат песни военных лет и фрагменты фронтовых писем, написанных в последний год войны.

Место проведения концерта выбрано не случайно. Белорусский вокзал − вокзал Победы. В 1941 году отсюда уходили поезда на линию фронта, а в 1945-м здесь встречали победителей.

В этом году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне известные российские артисты исполнят песни "Синий платочек", "Землянка", "Катюша" и многие другие. Также выступят победители фестиваля самодеятельного искусства "РЖД зажигает звезды" и симфонический оркестра "Русская филармония". Начало концерта в 17.30.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЮ КОНЦЕРТА СМОТРИТЕ НА M24.ru

С 19.00 до 20.00 можно будет услышать выступления:

  • коллектива "Тенора 21 века"
  • группы "Республика"
  • Юлии Михальчик

    • С 21.00 до 22.00 песни военных лет будут исполнять:
  • Марина Девятова
  • Сергей Мазаев
  • Тамара Гвердцители

    • С 20.00 до 21.00 выступят:
  • Александр Маршал
  • Полина Гагарина
  • Лев Лещенко, который исполнит знаменитую "День Победы"
  • Дмитрий Маликов
  • братья Крестовские

    • Фотогалерея

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    В 22.00 состоит праздничный салют, а после него на фасаде вокзала пройдет световое шоу "Поезд Победы", подготовленное Московским Международным фестивалем "Круг света". Зрители узнают об истории развития железной дороги в России и ее вкладе в победу в Великой Отечественной войне.

    Сюжет: 70-летие победы в Великой Отечественной войне
    День Победы концерты Белорусский вокзал памятные даты концерт
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