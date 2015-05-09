На площади Белорусского вокзала пройдет концерт к 70-летию Победы

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий
9 мая на площади Белорусского вокзала пройдет концерт "Письма Победы". Со сцены прозвучат песни военных лет и фрагменты фронтовых писем, написанных в последний год войны.
Место проведения концерта выбрано не случайно. Белорусский вокзал − вокзал Победы. В 1941 году отсюда уходили поезда на линию фронта, а в 1945-м здесь встречали победителей.
В этом году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне известные российские артисты исполнят песни "Синий платочек", "Землянка", "Катюша" и многие другие. Также выступят победители фестиваля самодеятельного искусства "РЖД зажигает звезды" и симфонический оркестра "Русская филармония". Начало концерта в 17.30.
С 19.00 до 20.00 можно будет услышать выступления:
С 21.00 до 22.00 песни военных лет будут исполнять:
С 20.00 до 21.00 выступят:
В 22.00 состоит праздничный салют, а после него на фасаде вокзала пройдет световое шоу "Поезд Победы", подготовленное Московским Международным фестивалем "Круг света". Зрители узнают об истории развития железной дороги в России и ее вкладе в победу в Великой Отечественной войне.