На площади Белорусского вокзала пройдет концерт к 70-летию Победы

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

9 мая на площади Белорусского вокзала пройдет концерт "Письма Победы". Со сцены прозвучат песни военных лет и фрагменты фронтовых писем, написанных в последний год войны.

Место проведения концерта выбрано не случайно. Белорусский вокзал − вокзал Победы. В 1941 году отсюда уходили поезда на линию фронта, а в 1945-м здесь встречали победителей.

В этом году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне известные российские артисты исполнят песни "Синий платочек", "Землянка", "Катюша" и многие другие. Также выступят победители фестиваля самодеятельного искусства "РЖД зажигает звезды" и симфонический оркестра "Русская филармония". Начало концерта в 17.30.

С 19.00 до 20.00 можно будет услышать выступления:



коллектива "Тенора 21 века"

группы "Республика"

Юлии Михальчик

21.00 до 22.00

Марина Девятова

Сергей Мазаев

Тамара Гвердцители

20.00 до 21.0

Александр Маршал

Полина Гагарина

Лев Лещенко, который исполнит знаменитую "День Победы"

Дмитрий Маликов

братья Крестовские

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песни военных лет будут исполнять:0 выступят:



В 22.00 состоит праздничный салют, а после него на фасаде вокзала пройдет световое шоу "Поезд Победы", подготовленное Московским Международным фестивалем "Круг света". Зрители узнают об истории развития железной дороги в России и ее вкладе в победу в Великой Отечественной войне.