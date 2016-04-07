В центре столицы ко Дню Победы установят 20 медиазон

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Ко Дню Победы в центре Москвы установят 20 медиазон, сообщает пресс-служба департамента СМИ и рекламы.

Интерактивные стенды оформят в едином стиле, чтобы они были легко узнаваемы. Работать они будут с раннего утра и до позднего вечера. Их установят в районе Белорусского вокзала, на улице Тверская, на Манежной площади, у Большого театра, на Поклонной горе.

Уже к 6 мая медиазоны установят в центральной части города. В них можно узнать о мероприятиях, подготовленных для горожан и гостей столицы к празднику Победы, передает Агентство "Москва".

В Москве утвердили концепцию оформления города к 9 мая

Напомним, впервые эксперимент с медиазонами был проведен в 2015 году, когда в Москве проходили основные памятные мероприятия, в том числе, акция "Бессмертный полк".

Установленные медиазоны рассказывают жителям и гостям столицы о проведении торжественных событий, а также создают праздничную атмосферу в городе. Кроме того, в медиаторах проходят различные викторины, конкурсы, а также выставки фотографий времен войны.