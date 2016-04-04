Выбрана тематика оформления Москвы ко Дню Победы

Фото: mos.ru

Координационный совет по праздничному оформлению Москвы утвердил концепцию украшения города на 9 Мая, сообщает mos.ru.

В основу концепции легла идея памяти, логотипом будет схематично изображенный цветок (как символ радости и весны), совмещенный с вечным огнем. Основные цвета праздничных украшений – красный и оранжевый. В таком же стиле оформят плакаты, билборды, витрины, сценические площадки, наземный транспорт, экраны аэропорта Внуково и городские интернет-порталы. Метрополитен выпустит праздничный тираж билетов.

Для тематических плакатов используют не менее 10 различных сюжетов, часть из которых предоставило Главное архивное управление города. Отдельная серия будет посвящена 75-й годовщине начала контрнаступления под Москвой, маршалам Победы и сюжетам из советских фильмов о войне.

Также по городу расставят 20 медиаточек, где можно будет посмотреть факты о боевых действиях — хронику, песни и стихи. Раз в пять минут трансляции будут прерываться программой мероприятий в столице на 9 Мая. Еще на каждой медиаточке поставят по два сенсорных терминала, с помощью которых можно будет сделать фотографии.

Не оставят без внимания и Москву-реку: там появится композиция "Флот Победы". На набережной около Министерства обороны установят светящиеся силуэты военных кораблей: подлодок, эсминца, крейсера, сторожевых и торпедных катеров. Со стороны парка Горького поставят стенды с информацией о каждом из кораблей.

Фото: mos.ru

В городе также появятся 24 стенда "Сквозь время": на полупрозрачную поверхность нанесут пленку с исторической фотографией города. Прохожий с определенной точки сможет совместить вид современной Москвы и военной фотографии.

Еще одним элементом оформления станет проект "Свет памяти", его планируется провести 9 мая на Поклонной горе. Москвичам и гостям города будут раздавать специальные браслеты, и перед началом салюта в заранее установленное время, когда соберутся тысячи участников акции, браслеты начнут светиться. Их свет будет передаваться 10-метровой конструкции, объединяющей цветок и вечный огонь.