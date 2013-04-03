Ветераны Москвы получат единовременные выплаты к годовщине Победы

Фото: Москва 24

Ветераны Великой Отечественной войны, зарегистрированные и получающие пенсию в Москве, получат в апреле единовременные выплаты в размере от 3 до 5 тысяч рублей в честь празднования 68-й годовщины Победы, информирует пресс-служба столичного департамента социальной защиты населения.

В этом году выплаты ветеранам в честь Дня Победы увеличили на 1 тысячу рублей. Вырастут выплаты и вдовам ветеранов, труженикам тыла, участникам обороны Москвы и пережившим блокаду Ленинграда. Блокадники получат по 3 тысячи рублей, а труженики тыла по 2 тысячи.

На эти цели из бюджета Москвы выделят 740 миллионов рублей.

Отметим, некоторые мобильные операторы введут льготы на разговоры для ветеранов и участников Великой Отечественной войны.

Кроме того, в связи с 27-й годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС единовременную материальную помощь в размере от 2 до 3 тысяч рублей получат граждане, пострадавшие вследствие радиационных воздействий и зарегистрированные в Москве.