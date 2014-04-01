69 самолетов и вертолетов пролетят над Красной площадью в День Победы

Фото: ИТАР-ТАСС

69 самолетов и вертолетов пролетят над Красной площадью во время парада Победы 9 мая, сообщает РИА Новости. Такое количество современной летательной техники выбрано символизирует 69-ю годовщину Победы, сообщил сотрудник пресс-службы Минобороны России по ВВС полковник Игорь Климов.

В частности, над площадью пролетят самолеты из пилотажных групп "Стрижи" и "Русские витязи". Кроме того, в параде впервые примут участие четырех самолета Як-130.

В завершение полета самолеты Су-25, оборудованные установками для создания цветного дыма, нарисуют в небе российский флаг.