На фестивале "Доброфест" выступят "Сплин", Дельфин и Noize MC

Фото: пресс-служба фестиваля

26, 27 и 28 июня пройдет фестиваль живой музыки "Доброфест", на котором уже заявлены такие коллективы и музыканты, как "Сплин", Noize MC, LUMEN, Louna, "СЛОТ", "Пилот", "Тараканы!", Дельфин, "Пурген", "Кукрыниксы", "Кирпичи", "Княzz", "Мураками", "Бригадный Подряд" и другие.

"Есть ощущение, что мы и не расставались. Как-то пятилетие плавно перетекло в подготовку шестого по счету "Доброфеста"… мы попробуем с теми фестивалями, что остаются в сезоне 2015, "продержать знамя рок-н-ролла" до тех пор, пока рынок снова не восстановится и не окрепнет. Мы за то, чтобы фестивальный рынок устоял, начал снова расти, развиваться и смог дать зрителю большой ассортимент прекрасной и разнообразной музыки, разных по формату и наполнению событий. Главное не сбавлять темп и не сдаваться!", – говорит продюсер фестиваля Сергей Силушин.

Помимо продюсера фестиваля Сергея Силушина, в этом году отбором молодых музыкантов на вторую сцену будут заниматься Дмитрий "Сид" Спирин и команда Noize MC.

