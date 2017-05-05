Новый тизер третьего сезона "Твин Пикс" появился в Сети

[html]

Новый тизер третьего сезона "Твин Пикс" представил некоторых главных действующих лиц. Видео опубликовано на официальном YouTUBE-канале сериала.

"Воссоединитесь с некоторыми знакомыми лицами 25 лет спустя", – говорится в комментарии к видео.

Ролик представляет собой нарезку коротких отрывков, в которых появляются актеры, сыгравшие ключевые роли в первых двух сезонах сериала. Среди них – Кайл Маклахлен (агент Купер), Грейс Забрийски (Сара Палмер, мать главной героини Лоры), Эверетт МакГил (хозяин автозаправки Большой Эд), Гарри Гоаз (помощник шерифа Энди Бреннан), Майкл Хоук (помощник шерифа Хоук).

Все персонажи молчат, кроме помощника Хоука – он произносит слово "Действительно" (Really). Кроме людей, в видео вошел лес, который являлся не просто одним из мест действия первых двух сезонов, но и практически неодушевленным действующим лицом. В новом тизере лес выглядит еще более мрачно и угрожающе, чем в предыдущих сезонах сериала.

Премьера нового сезона "Твин Пикс" состоится в воскресенье, 21 мая. В России премьера состоится на сутки позже.

В новом сериале будут задействованы не только актеры из первых двух сезонов, но и новые голливудские звезды, в том числе Наоми Уоттс, Моника Беллуччи, Дженнифер Джейсон Ли, Тим Рот, Майкл Сера, Джеймс Белуши и другие.

Первый эпизод "Твин Пикс" вышел на телеканале ABC в 1990 году, всего у картины было два сезона. Сериал Дэвида Линча рассказывает о страшном убийстве школьницы Лоры Палмер в небольшом и на первый взгляд тихом и уютном городке под названием Твин Пикс.

Дэвид Линч в 1992 году снял также полнометражный фильм с предысторией сериала "Твин Пикс: Сквозь огонь". А летом 2014 года режиссер выпустил специальное издание "Твин Пикса", в которое вошли 90 вырезанных из фильма минут и интервью с актерами.



Кстати, в конце 2016 года редакция m24.ru сняла фильм об ожидании третьего сезона сериала "Твин Пикс". В двухминутном видео в качестве актеров задействованы сотрудники издания – редакторы и корреспонденты. Сцены ролика напоминают известные сцены сериала – например, в фильме есть кофе-пауза с пончиками в полицейском участке, танец Одри Хорн и разговор Лоры Палмер и агента Купера в Черном вигваме. Все – с поправкой на естественные офисные декорации: компьютеры, принтер, жалюзи.

[html] [/html]

Видео: YouTUBE/Сетевое издание m24.ru