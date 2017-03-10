Неизданные альбомы Дэвида Боуи будут выпущены в апреле

Фото: facebook.com/davidbowie

Две пластинки с неизданными песнями Дэвида Боуи выйдут 22 апреля. Об этом сообщает The Guardian.

Релиз приурочен к десятой годовщине международного праздника – Дня музыкального магазина (отмечается ежегодно в третью субботу апреля).

Первый альбом Cracked Actor отличается от официального концертного сборника того же года David Live составом исполнителей. Запись этого концертного тура Боуи 1974 года представлена на трех дисках. Второй, Bowpromo, является переизданием редкого промоальбома 1971 года, в который вошли семь песен Боуи и пять композиций английской актрисы и певицы Даны Гиллеспи. В обновленном варианте останутся только треки Боуи, с новыми комментариями и рисунками исполнителя.

Один из крупнейших популярных исполнителей XX века Дэвид Боуи скончался 10 января 2016 года всего два дня спустя после своего 69-летия и выпуска студийного альбома Blackstar. Артист долго боролся с раком печени.