Дэвид Бекхэм создаст собственный футбольный клуб

Бэкхем собирается создать свой клуб

Знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм собирается "вернуться в игру". Экс-хавбек "Манчестер Юнайтед", мадридского "Реала" и сборной Англии создает собственный футбольный клуб.

Бекхэм намерен возглавить команду Major League Soccer (высшая лига футбола в США) в Майами, сообщает телеканал "Москва 24".

Футболист уже провел встречу с представителями местных властей и руководством MLS. По некоторым данным, на создание команды уйдет несколько сотен миллионов долларов. Скорее всего, в проекте примут участие инвесторы. Вложиться в команду Бекхэма может создатель популярного телешоу American Idol Саймон Фуллер.

Если клуб будет создан, то он начнет выступление в MLS через три года и станет двадцатой командой лиги. В настоящее время в MLS играют 16 американских команд и 3 канадских.