Дэвида Бэкхема высмеяли за актерскую игру в фильме "Меч короля Артура"

Кадр из фильма "Меч короля Артура": imdb.com

Британский футболист Дэвид Бэкхем стал объектом насмешек из-за эпизодической роли в фильме "Меч короля Артура", пишет издание Telegraph.

Отрывок нового фильма Гая Ричи "Меч короля Артура" был показан в утреннем шоу на канале ITV. Телеведущий Пирс Морган иронично прокомментировал игру Бэкхема, добавив, что это было "достойно "Оскара". Шутка моментально стала интернет-мемом.

Роль в новом блокбастере для футболиста не стала актерским дебютом: Дэвид Бэкхем и Гая Ричи являются давними друзьями, и спортсмен уже появлялся в его фильмах. В предыдущей картине "Агенты А.Н.К.Л." Бэкхем появился на экране буквально на несколько секунд в образе автомеханика. В этот раз футболисту досталась роль со словами, но, тем не менее, не намного больше предыдущей: он объясняет Артуру (Чарли Ханнэм), как заполучить легендарный меч.

Также в фильме снялись Джуд Лоу и Астрид Берже-Фрисби.

Российская премьера фильма намечена на 11 мая.